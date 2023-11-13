Спасли дом от превращения в обугленные руины пожарные Уссурийска

В воскресенье, 12 ноября, в районе железнодорожной слободы Уссурийска горел частный дом. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, потушив полыхающие в комнате личные вещи, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.