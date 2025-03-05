Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал Украину «страной-наркоманом»

Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью заявил, что Украина в информационном пространстве приобрела репутацию страны, зависимой от внешних поставок.
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