Повышение пенсий с апреля 2024 года: кто будет в числе получателей? Алиса БронскаяЭксперты спешат порадовать россиян тем, что с 1 апреля 2024 года в России начинается процесс пересчета нескольких видов социальных пособий для особых категорий населения.