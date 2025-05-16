На что пойдут деньги из рекордно большого оборонного бюджета США

Бюджетные процессы в США становятся все более запутанными. Обострение межпартийных противоречий после повторного избрания президентом Дональда Трампа усложнило принятие законов, требующих хотя бы частичного консенсуса двух партий.
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