Уманский: отели Свердловской области подорожали почти на 8% за лето

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал представил данные о средней стоимости гостиничного бронирования в стране по итогам текущего летнего сезона.
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