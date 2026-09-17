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Царьград

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Уманский: отели Свердловской области подорожали почти на 8% за лето

Уманский: отели Свердловской области подорожали почти на 8% за лето

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал представил данные о средней стоимости гостиничного бронирования в стране по итогам текущего летнего сезона.

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