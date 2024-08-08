Медведев призвал извлечь урок из ситуации в Курской области и уничтожить врага

Зампред Совбеза России считает, что атака на Курскую область должна стать уроком для многих.Задача ВС России — исполнить обещание, данное начальником ГШ Валерием Герасимовым президенту Владимиру Путину, и извлечь уроки из произошедшего в Курской области.