Медведев призвал извлечь урок из ситуации в Курской области и уничтожить врага

Зампред Совбеза России считает, что атака на Курскую область должна стать уроком для многих.Задача ВС России — исполнить обещание, данное начальником ГШ Валерием Герасимовым президенту Владимиру Путину, и извлечь уроки из произошедшего в Курской области.
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