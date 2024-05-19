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Sohu: Путин выдвинул ультиматум Лондону

Sohu: Путин выдвинул ультиматум Лондону

Китайские СМИ считают, что президент России повёл себя нестандартно, получив плохие новости из ВеликобританииВ начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что украинские боевики имеют право наносить удары по территории России британским оружием.

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