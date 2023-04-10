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Star: Представители турецкой оппозиции устроили драку из-за списка кандидатов на выборах

Драка между представителями оппозиционного блока произошла в споре при составлении единого списка кандидатов в депутаты на выборах, намеченных на 14 мая, напряженность была столь велика, что даже вмешались телохранители лидера объединённой оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

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