Star: Представители турецкой оппозиции устроили драку из-за списка кандидатов на выборах

Драка между представителями оппозиционного блока произошла в споре при составлении единого списка кандидатов в депутаты на выборах, намеченных на 14 мая, напряженность была столь велика, что даже вмешались телохранители лидера объединённой оппозиции Кемаля Кылычдароглу.