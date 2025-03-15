Готова ли к возрождению тема Метвселенной?

Токены Метавселенных, такие как Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) и Axie Infinity (AXS), когда-то считались прорывными инновациями в цифровой экономике, но в последние годы ажиотаж значительно снизился.
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