Пекинская биржа просит крупных акционеров воздержаться от продажи своих акций

Пекинская фондовая биржа (Beijing Stock Exchange, BSE) де-факто внедрила новую политику, которая запрещает крупным акционерам компаний, котирующихся на ее бирже, продавать эти акции, опасаясь, что такие продажи могут затормозить долгожданное ралли, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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