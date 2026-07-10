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Россиянам упростят получение ВНЖ в Белоруссии

Россиянам упростят получение ВНЖ в Белоруссии

Проект межгосударственного соглашения уже согласован с ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении процедур получения разрешений на временное и постоянное проживание.

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