Россиянам упростят получение ВНЖ в Белоруссии

Проект межгосударственного соглашения уже согласован с ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении процедур получения разрешений на временное и постоянное проживание.
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