Калужская и Калининградская области заключили соглашение о сотрудничестве

Владислав Шапша прибыл в Калининградскую область, где с главой этого региона Алексеем Беспрозванных подписал соглашение о сотрудничестве областейВладислав Шапша прибыл в Калининградскую область, где с главой этого региона Алексеем Беспрозванных подписал соглашение о сотрудничестве областей.