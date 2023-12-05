Зеленский 5 декабря обратится к сенату США с просьбой одобрить помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму, сообщает газета The Washington Post.
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