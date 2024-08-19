ВС РФ уничтожили "Ланцетом" инженерную машину ВСУ у границы с Курской областью

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео объективного контроля уничтожения барражирующим снарядом "Ланцет" инженерной машины разграждения военнослужащих ВСУ и украинских националистов около границы с Курской областью.
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