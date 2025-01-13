ВТБ получил 40 млн фунтов со счета бывшей британской «дочки» VTB Capital

В октябре 2024 года российский банк ВТБ получил 40 млн фунтов (5,05 млрд рублей) со счета своей бывшей британской «дочки» VTB Capital, пишет РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании Teneo Financial Advisor, которая с апреля 2022 года является внешним управляющим инвестбанка.
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