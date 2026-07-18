Коточкыч һәлакәттә могҗизалы төстә исән калган Раиф: «Балачак хыялым үтерә язды»

«Исән каламы, юкмы.» – әнә шулай газизләре өчен бәргәләнгән, өзгәләнгән, ә аннары аның ышанычлы табиблар кулына эләгеп, яшәвен дәвам итәчәгенә инанган кешеләрнең бүген иңнәреннән нинди тау төшкәнен күз алдыгызга китерәсезме? «Иң авыры артта калды, хәзер тернәкләнеп аякка басарга кирәк», – ди алар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии