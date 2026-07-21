Рубака-колониалист: Макрон хочет вернуть потерянную Африку нахрапом

В высшем командовании Франции — крупная перестановка. В отставку уходит Паскаль Ианни, первый глава Африканского командования (Commandement pour l’Afrique, CPA) — созданной в 2024 году структуры для «принципиальной перезагрузки» военного присутствия Пятой республики на континенте.