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Юрий Селиванов: Они не сошли с ума, они просто такие и есть

Юрий Селиванов: Они не сошли с ума, они просто такие и есть

Беспардонный западный беспредел в отношении России, есть, не что иное, как попытка путем тотального запугивания нашего населения заставить его принудить власти РФ к капитуляции с единственной целью – завладеть несметными природными богатствами нашей страны       Источник изображения: i.

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