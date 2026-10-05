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Беременная украинка едва не пострадала при попытке защитить мужчину от сотрудников ТЦК

Беременная украинка едва не пострадала при попытке защитить мужчину от сотрудников ТЦК

На Украине сотрудники ТЦК едва не покалечили беременную женщину, пытавшуюся защитить своего спутника от мобилизации.

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