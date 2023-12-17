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Дополнительный сон в выходные может снизить вероятность сердечного приступа или инсульта на 63%

Дополнительный сон в выходные может снизить вероятность сердечного приступа или инсульта на 63%

Поспать на выходных – идеальное удовольствие после пяти рабочих дней.Дополнительный сон в выходные – это не только идеальное удовольствие после рабочей недели, он может снизить вероятность сердечного приступа или инсульта.

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