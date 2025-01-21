Колыхматова рассказала, как изменится Беличий парк и два сквера

Общественные территории на Кукковке, Голиковке и СКЗ благоустроят в этом году Проектно-сметную документацию на благоустройство парка Беличий остров на Кукковке, сквера Тихий на Голиковке и Терманского сквера на СКЗ разработали в конце прошлого года.