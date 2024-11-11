Nintendo стремится продолжить фокус Switch на гибридных портативных и домашних консолях, чтобы снизить затраты на разработку

Nintendo стремится сохранить двойную направленность Switch - как игровой портативной, так и домашней консоли - «чтобы перенести уже накопленный опыт» и снизить затраты на разработку в будущем, говорится в сообщении.
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