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Царьград

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Шашлычное эмбарго: Цены на мясо могут заморозить ради майских праздников

Шашлычное эмбарго: Цены на мясо могут заморозить ради майских праздников

На майские праздники депутаты предложили ввести шашлычное эмбарго и заморозить цены на мясо.В России выступили с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса.

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