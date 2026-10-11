ВС России поразили дата-центры и порты ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили дата-центры и порты ВСУ. «Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сообщили в ведомстве.