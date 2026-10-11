ВС России поразили дата-центры и порты ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили дата-центры и порты ВСУ. «Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым