Спор по проекту европейского бюджета переходит в фазу очной схватки

Накануне решающей встречи в Брюсселе надавали словесных оплеух Дублину, председательствующему в объединенной Европе, который все-таки предложил сократить общеевропейский бюджет, хотя и на компромиссные полторы сотни миллиардовflickr.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тюркский мир: Каз...
- ДВ Тюркский мир: Каз...
- Новый комплекс св...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым