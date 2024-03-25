Сезон жидкой воды открыт!🎣🎣🎣 ️С 20 марта по 25 апреля в Волгоградской области запрещено ловить щуку.
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Сезон жидкой воды открыт!🎣🎣🎣 ️С 20 марта по 25 апреля в Волгоградской области запрещено ловить щуку.