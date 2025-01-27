В Большом зале Петербургской филармонии прозвучит программа «Желтые звезды»

Она приурочена к освобождению концентрационного лагеря Освенцима Ровно 80 лет назад, 27 января 1945 года, советские солдаты освободили концентрационный лагерь Освенцим, который стал одним из самых смертоносных нацистских лагерей.
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