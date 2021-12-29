Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» рассказал, что ему напомнили открытки с Владимиром Путиным Сообщение Сатановский рассказал, что ему напомнили неожиданные открытки с Путиным в ФРГ появились сначала на Листай.