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Что такое "потолок" и почему истребители не летают выше

Что такое "потолок" и почему истребители не летают выше

﻿﻿Реактивные истребители — впечатляющие машины, предназначенные для полетов на больших скоростях и высотах при выполнении сложнейших маневров.

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