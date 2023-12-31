Волшебство под Новый год: неожиданные подарки, которые тронули до слез

Детские сказки о подарках и о желаниях, которые, если загадать, то в новом году обязательно исполнятся, не только формируют часть мифологического сознания людей, но и, как выясняется, играют в дальнейшей жизни человека весьма значительный след.
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