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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев про Бориско: «О его уходе я знал весной, просто надо сделать все вовремя. В футболе есть понятие такое – «тайминг». Пусть как тост будет: давайте за тайминг правильный»

Андрей Талалаев прокомментировал уход вратаря Максима Бориско . Ранее главный тренер «Балтики» сказал : «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА , это выстрел в голову и борьба за выживание».

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