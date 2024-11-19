Какой сегодня праздник: 20 ноября – Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается ежегодно 20 ноября. Праздник посвящен укреплению мирового братства, взаимопонимания и улучшению благополучия подрастающего поколения.
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