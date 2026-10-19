Between freak helicopter accidents, series-changing car crashes, and mass firings, when medical dramas jump the shark, they make sure you never forget.
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