Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в Приморье

Землетрясение магнитудой 5,9 балла зафиксировали в Приморье. Об этом заявили в региональном МЧС."По информации сейсмической службы Приморского края, сегодня в 01:09 было зафиксировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,9 на глубине 460 км.