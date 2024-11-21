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Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в Приморье

Землетрясение магнитудой 5,9 балла зафиксировали в Приморье. Об этом заявили в региональном МЧС."По информации сейсмической службы Приморского края, сегодня в 01:09 было зафиксировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,9 на глубине 460 км.

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