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Ламин Ямаль забил 14-й гол в этом сезоне. Вингер «Барселоны» отличился в игре с « ПСЖ » (2:3, второй тайм) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.