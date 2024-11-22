Tesla Cybercab и робот Optimus вместе будут стоить 60 000 долларов. Илон Маск рассказал, когда это произойдёт

Илон Маск подтвердил, что в конечном итоге после запуска серийного производства и его выхода на полную мощность желающие смогут приобрести роботизированное такси под кодовым названием Cybercab и робота Optimus за 60 000 долларов.
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