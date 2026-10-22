Каждый рыболов хотя бы раз задумывался о том, почему у одного берега клюёт, а у другого — тишина. Можно сколько угодно списывать всё на погоду, давление или капризы рыбы, но иногда причина кроется в деталях, которые мы даже не рассматриваем.