«Многие люди гибнут, у нас больше нет людей, чтобы продолжать войну» "Украина не хочет, чтобы война продолжалась долгие годы.
Зеленский: необычное заявление:
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Всё это от того, что у Зеленского нарушена связь действие-результат. Ему вскружил голову успех "Слуги народа" и его понесло по кочкам так, что он стал врагом народОв и ему обеспечено проклятие в десятом поколении несчастных пострадавших.
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14 час.
Владимир Самборский
Надо говорить об утилизации (могилизации) славян с той и другой стороны,к сожалению...
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14 час.
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