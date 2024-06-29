Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Зеленский: необычное заявление:

Зеленский: необычное заявление:

«Многие люди гибнут, у нас больше нет людей, чтобы продолжать войну» "Украина не хочет, чтобы война продолжалась долгие годы.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Всё это от того, что у Зеленского нарушена связь действие-результат. Ему вскружил голову успех &quot;Слуги народа&quot; и его понесло по кочкам так, что он стал врагом народОв и ему обеспечено проклятие в десятом поколении несчастных пострадавших.
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14 час.
Владимир Самборский
Надо говорить об утилизации (могилизации) славян с той и другой стороны,к сожалению...
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14 час.

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