Зеленский: необычное заявление:

Сергей Дмитриев

Всё это от того, что у Зеленского нарушена связь действие-результат. Ему вскружил голову успех "Слуги народа" и его понесло по кочкам так, что он стал врагом народОв и ему обеспечено проклятие в десятом поколении несчастных пострадавших.