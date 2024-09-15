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Пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября, указ подписан

Пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября, указ подписан

Пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября, указ подписан Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2024 года пенсионеры смогут вздохнуть с облегчением: вступает в силу новый указ, который освобождает их от обязательной оплаты коммунальных услуг, не соответствующих нормативным требованиям.

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Комментарии
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Зоя Зайко
Я живу в частном доме одна с печным отоплением, пенсионерка 82года.Газ провели до участка, дальше у меня нет возможности, частично греюсь светом, плачу ежемесячно согласно показаниям счетчнлНашчи Нэск (Краснодар),
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6 час.
ЗЗ
Зоя Зайко
Я живу в частном доме одна с печным отоплением, пенсионерка 82года.Газ провели до участка, дальше у меня нет возможности, частично греюсь светом, плачу ежемесячно согласно показаниям счетчика. Нэск (Краснодар) все потери распределяет на всех, а они немаленькие. У меня 34000р,грозит судом и отключением. Это крик души!
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6 час.
Владимир Фердман
А если в доме температура выше нормативной можно не платить? И кто фиксировать будет показатели - придется создавать комиссии. Вместо честной работы закручивается бюрократический механизм
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1 час.

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