Пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября, указ подписан

Я живу в частном доме одна с печным отоплением, пенсионерка 82года.Газ провели до участка, дальше у меня нет возможности, частично греюсь светом, плачу ежемесячно согласно показаниям счетчнлНашчи Нэск (Краснодар),

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Зоя Зайко

Я живу в частном доме одна с печным отоплением, пенсионерка 82года.Газ провели до участка, дальше у меня нет возможности, частично греюсь светом, плачу ежемесячно согласно показаниям счетчика. Нэск (Краснодар) все потери распределяет на всех, а они немаленькие. У меня 34000р,грозит судом и отключением. Это крик души!