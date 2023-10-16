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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания вышла на Евро, Бензема поддержал Палестину, Рублев проиграл в финале, российская альпинистка погибла в Непале и другие новости

1. Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли на Евро-2024. Результаты очередного игрового дня отборочного турнира к чемпионату Европы – здесь.

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