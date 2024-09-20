В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину средних лет

В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину средних летМинувшей ночью, в 23.35 на ЖД- перегоне «Краснодар-2 - Витаминный» пассажирский поезд « Имеретинский курорт - Нижний Новгород» применил экстренное торможение из-за появившегося на путях человека.
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