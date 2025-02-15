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Депутат Кулиева: надругавшиеся над учеником в туалете школы продолжают учебу

Депутат от фракции ЛДПР и член комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева назвала «извергами» трех 13-летних учащихся, которые систематически унижали своего сверстника и надругались над ним в туалете престижной школы в Санкт-Петербурге.

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