Портрет Артюра Рембо, нарисованный Полем Верленом, продан на аукционе за более чем полмиллиона евро

Портрет поэта Артюра Рембо, нарисованный другим французским поэтом Полем Верленом, был продан в понедельник в Париже за 585 тысяч евро, что намного превышает первоначальную оценку, сообщил аукционный дом Drouot, организатор мероприятия.
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