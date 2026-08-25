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Нижегородская правда

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Нижегородские чиновники пересаживаются на автомобили Volga

Нижегородские чиновники пересаживаются на автомобили Volga

573 автомобиля возрождённого бренда Volga были проданы в России за первый месяц после старта продаж. Интерес к автомобилям бренда проявляют не только частные клиенты, но и корпоративные заказчики, включая таксопарки и госструктуры.

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