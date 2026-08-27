Свободу Талалаеву! Он кому-то сильно мешает, уже не знают, как его убрать. Сознательно ловят яркого и самобытного тренера – Борман

«Почему именно четыре матча Талалаеву? Кто вообще решает, сколько давать? Судьи какие-то, что ли? Не перепутали, ребята? Мало ли, что человек в запаре покажет, - заявил бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий «Борман» Овчинников после дисквалификации КДК главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест.