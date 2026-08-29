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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Ростова» Чайка: «Прежняя система управления позволяла узкому кругу лиц извлекать выгоду из бюджета клуба. Губернатор поставил задачу – сделать клуб устойчивым и современным»

Новый генеральный директор « Ростова » Андрей Чайка раскритиковал прежнее руководство и объяснил причины перемен в клубе.

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