Начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук» сообщил, что беспилотники украинской армии, которые были сбиты на купянском направлении, в основном производились в Португалии и США.
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