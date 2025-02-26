Аналитик Орсини: Москва нанесла политическое поражение ЕС AlexCoderАналитик Орсини: Москва нанесла политическое поражение ЕС AlexCoder Вряд ли объединение сможет оправиться от случившегося Западные эксперты заговорили о серьезных последствиях для Евросоюза, вызванных действиями России.
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