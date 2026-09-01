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Иркутск Сегодня

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13 ветеранов СВО начали обучение в Иркутском реабилитационном техникуме

В Иркутском реабилитационном техникуме состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В новом учебном году к занятиям приступят 159 студентов, среди которых — 13 ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.

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