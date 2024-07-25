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Президент WADA пригрозил США изоляцией от мирового спорта

Президент WADA пригрозил США изоляцией от мирового спорта

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банка предупредил о возможных серьезных последствиях для американского спорта, если в США продолжит развиваться конфликт вокруг дела китайских пловцов, которым было разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже, несмотря на положительные допинг-пробы.

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